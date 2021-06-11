Son dakika haberi | Foça'daki jandarma komandolar, kan bağışıyla da Türk milletinin yanında

Edinilen son dakika haberine göre Teröristlerin kabusu "mavi bereliler"i yetiştiren İzmir'in Foça ilçesindeki Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı, 2017'den bu yana 14 bin 162 ünite kan bağışı ile Türkiye'de en çok bağış yapan askeri birlik oldu.

Teröristlerin kabusu "mavi bereliler"i yetiştiren İzmir'in Foça ilçesindeki Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı, 2017'den bu yana 14 bin 162 ünite kan bağışı ile Türkiye'de en çok bağış yapan askeri birlik oldu.

Yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda görev yapmak için zorlu eğitimlerden geçen komandolar, canlarıyla ve kanlarıyla Türk milletinin yanında olmaya devam ediyor.

Teröristlerin korkulu rüyası olan uzman erbaş ve astsubaylardan oluşan komandolar, eğitim aldıkları Yenifoça Mahallesi'ndeki Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı eğitimleri sırasında kan ihtiyacı olan hastalara destek verebilmek için kan bağışında bulunuyor.

2017'de 3 bin 879 ünite, 2018'de 3 bin 523 ünite, 2019'da 3 bin 760 ünite ve 2020'de ise 3 bin ünite kan bağışında bulunan mavi bereliler, toplamda 14 bin 162 ünite kan bağışıyla Türkiye'nin en çok kan bağışında bulunan birliği oldu.

Türk Kızılay, okul komutanlığına hem altın hem de platin madalya verme kararı aldı.

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık adına platin madalyayı Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'a, altın madalyayı ise Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın'a takdim etti.

"Türk milletinin emrinde olmak ve hastalarımıza şifa olmak bizim için gurur kaynağı"

Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, AA muhabirine, okullarında 1993 ile 2014 yılları arasında yaklaşık 450 bin komando branşında acemi ere eğitim verdiklerini söyledi.

Okulda, 2014'ten itibaren komando branşında uzman erbaş ve astsubaylara terörle mücadele harekatı eğitimi verilmeye başlandığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 15 bin 392 astsubay, 39 bin 707 uzman erbaş yetiştirdik. Okulumuz kurulduğu günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne kast eden her türlü terör örgütleriyle mücadele için nice kahramanlar yetiştirmiş ve yüce Türk milletinin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olmuştur. Türk Kızılay nerede bir mazlum memleket varsa o memlekette en iyi şekilde insani yardımı yapan güzel bir kurumumuz. Bu örnek kurumdan böyle bir ödül almak bizleri çok mutlu etti. Her yıl ortalama 3 bin 500 ünite kan bağışında bulunduk. Türk milletinin emrinde olmak ve hastalarımıza şifa olmak bizim için gurur kaynağı. Teröristle mücadelenin yanında bu başarı bize gurur veriyor."

Kan Merkezi Müdürü Dr. Gök de Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığının Türkiye'nin güzide komando birliklerinden biri olduğunu anlattı.

Komandoların yaptıkları kan bağışıyla büyür bir rekora imza attığını aktaran Gök, şöyle konuştu:

"Okuldan bir yılda 3 bin 500'ün üzerinde kan bağışı yapıldığı için altın madalya veriyoruz. Son 3 yılda 10 binin üzerinde kan bağışında bulundukları için de platin madalya ödülünü takdim ediyoruz. Bizim güven içinde yaşamamızı sağlayan ve çok zor şartlarda görev yapan silahlı kuvvetler personeli kan bağışı yaparak da hayat kurtarıyor. Biz her bir ünite kan bağışında 3 ürün elde ediyoruz. Son 4 yılda 14 bin 162 kan bağışı yaparak yaklaşık 42 bin hasta ve yakınlarına kanlarıyla can oldular."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler