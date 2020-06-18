Son dakika haberi: Foça Belediye Başkanı'nın 7.5 yıl hapsi istendi
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Son dakika haberi: Foça Belediye Başkanı'nın 7.5 yıl hapsi istendi

Son dakika haberi: İZMİR'de, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede mağdur olarak ifade veren Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında, manav İsmail K.'ye düzenlenen saldırıyla ilgili ek iddianame hazırlandı.

Son dakika haberi: Foça Belediye Başkanı'nın 7.5 yıl hapsi istendi
18.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:34

İZMİR'de, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede mağdur olarak ifade veren Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında, manav İsmail K.'ye düzenlenen saldırıyla ilgili ek iddianame hazırlandı. Savcılık, Gürbüz için 'silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istedi.  

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şubat ayında, İzmir merkezli olan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 38 kişi, tutuklandı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın görülmesine 10 Ağustos'ta başlanacak.

İDDİANAMEDE SALDIRI DA YER ALDIİddianamede, Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nin (46) geçen yıl eylül ayında iş yerinde bacaklarından vurularak yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı. İsmail K. iddianameye giren ifadesinde, saldırganın kendisine ateş ederken 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını belirterek, "Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur" dedi.'BU SALDIRIYI SUÇ ÖRGÜTÜ GERÇEKLEŞTİRDİ'Bunun üzerine İsmail K.'ye düzenlenen saldırı hakkında mağdur sıfatıyla ifade veren Foça Belediye Başkanı Gürbüz, bu saldırıyı sanıkların gerçekleştirdiğini iddia etti. Saldırıyı düzenleyenler tarafından telefonla tehdit mesajları aldığını belirten Foça Belediye Başkanı Gürbüz, sanıklardan şikayetçi oldu. Gürbüz, Gürcistan'a ait bir GSM operatörü üzerinden tehdit mesajları aldığını söyledi.ŞİKAYETÇİ OLDUİfadenin ardından İsmail K., kendisini Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün vurdurduğu iddiasıyla savcılığa itiraz ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilen iddianamede Gürbüz hakkında suçlamalar yer aldı.

Bir önceki iddianamede mağdur olan Gürbüz, savcılık tarafından hazırlanan ek iddianamede sanık olarak yargılanacak. Foça Belediye Başkanı için, 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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