Filipinler'de askeri uçağın inişi sırasında kaza! En az 45 kişi hayatını kaybetti
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Filipinler'de askeri uçağın inişi sırasında kaza! En az 45 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Filipinler'in güneyinde askeri uçağın iniş sırasında meydana gelen feci kazada, en az 45 kişi hayatını kaybetti. Kazada kayıpların aranmaya devam ettiği öğrenilirken, uçağın yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareketlendiği bildirildi.

Filipinler'in güneyinde bulunanSulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışan askeri uçağın bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düştüğü ve kazada en az 45 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Filipinler Savunma Bakanlığı, içinde 3 pilot, 5 mürettebat ve 88 askeri personelle toplam 96 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçağın, düştüğünü duyurdu.

Filipinler'de askeri uçağın inişi sırasında kaza! En az 45 kişi hayatını kaybetti

KAYIPLAR ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Silahlı Kuvvetler yetkilileri, kazada şimdiye kadar 49 kişinin kurtarıldığını, en az 45 kişinin ise öldüğünü bildirdi. Yetkililer daha önce 85 kişi olan uçakta 50 kişinin kurtarıldığını bildirmişti. Kazadan sağ kurtulanların hastaneye sevk edildiğini aktaran yetkililer, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

Filipinler'de askeri uçağın inişi sırasında kaza! En az 45 kişi hayatını kaybetti

ASKERİ OKULDAN YENİ MEZUN OLDULAR

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ise uçaktakilerden 3'ünün pilot, 5'inin kabin görevlisi, geri kalanların ise askeri personel olduğunu belirtmişti. Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği belirtiliyor.

Filipinler'de askeri uçağın inişi sırasında kaza! En az 45 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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