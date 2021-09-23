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Son dakika haberi! FETÖ davasında Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü ve yardımcısına hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! FETÖ davasında Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü ve yardımcısına hapis cezası

Son dakika haberi: DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Diğer sanıklar Sabri Eyigün ve Aslan Bilici'nin ise beraatına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar Dicle Üniversitesi (DÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır ve eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Tutuksuz yargılanan eski Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunma yaparak FETÖ üyeliğine ilişkin somut bir delil olmadığını söyledi. Görev yaptığı dönemde kadrolaşma iddiasının gerçek dışı olduğunu söyleyen Saraç, savunmasında "Hakkımda beyan veren kişiler ya rektör olduğum dönemde karşıma aday olmuş veya karşıdaki adayın etrafında bulunmuş insanlardır. Dolayısıyla husumetten kaynaklı beyan vermiş olabilirler. Kadrolaşma iddiası gerçek değildir. Uzun süren yargılanma nedeniyle mağdur durumdayım, bir an önce mağduriyetimin giderilerek beraatimi talep ediyorum." dedi.

'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN CEZA ALDILAR

Eski rektör yardımcıları Aytekin Sır, Sabri Eyigün ve Aslan Bilici de üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu. Karar için verilen aranın ardından Mahkeme, eski rektör Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Sabri Eyigün ve Aslan Bilici'nin ise beraatine karar verdi.


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