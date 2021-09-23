Son dakika haberi! FETÖ davasında Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü ve yardımcısına hapis cezası

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nin eski rektörü Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır, yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Sabri Eyigün ve Aslan Bilici'nin ise beraatına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar Dicle Üniversitesi (DÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır ve eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Eski rektör yardımcıları Aytekin Sır, Sabri Eyigün ve Aslan Bilici de üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu. Karar için verilen aranın ardından Mahkeme, eski rektör Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Sabri Eyigün ve Aslan Bilici'nin ise beraatine karar verdi.