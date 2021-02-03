Fenerbahçe Sahili'ndeki kalabalık havadan fotoğraflandı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzun süre evlerinde kalan vatandaşlar güneşli havayı görünce sahillere koştu. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ne gelen İstanbullulardan kimileri çimlerde oturarak vakit geçirdi, kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Güneşli havayı fırsat bilip sahile gelen vatandaşlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar açık havada aileleriyle birlikte vakit geçirmek için sahillere koştu. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ne gelenlerin bir kısmı denizin tadını çıkarırken kimileri ise çimlerde piknik yaptı. Bazı vatandaşlar ise sahilde yürüdü. Fenerbahçe Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlar havadan da görüntülendi. Ailesiyle sahile gelen bir kişi, "Güneşten faydalanalım dedik, hep ev ev. Sahil, değişiklik, güzel deniz havası. Torunları da aldık, onlar da oynuyorlar ağaçların dibinde." dedi.

Kızıyla birlikte vakit geçiren bir vatandaş ise, "Çocuklar mutlu, biz mutluyuz. Sömestr tatilindeler. Sıcak havayı da görünce biraz temiz hava alsın istedik. Neredeyse bir senedir evdeler. Çocuklar için de veliler için de zor bir süreç. Mutluyuz. kovidin bitmesini ve bir an önce sosyal hayata dönmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, güneşli havada Moda Sahili'nde kayalıklarda oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri