Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
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Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun

16.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:06
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 533'üncü günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 533'üncü günde de sürüyor. Aileler, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 kişinin yasını tutarken, 2015 yılında Diyarbakır'da 14 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için evlat nöbetine devam eden Fatma Akkuş, "Bu çocukları neden öldürdüler? Neden anne ve baba burada beklerken onlara bu haberi verdiler? Bu acıdan daha büyük bir acı yoktur. Yeter artık. Asker ve polisleri neden öldürdünüz? Kızım, seni kime karşı kullandırıyorlar? Aklınız başınıza gelsin. Gelin, güvenlik güçlerine teslim olun" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

'TESLİM OLUN'

HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi için yas tutmaya da devam ediyor. Evlat nöbetindeki anneler, Kur'an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti. Diyarbakır'da, 2015 yılında 14 yaşındayken kaçırılan Songül için evlat nöbetini sürdüren Fatma Akkuş, kızına teslim olması yönünde çağrı yaparak, "1,5 yıldır burada oturuyoruz. Bu çocukları neden öldürdüler? Neden anne ve babaları burada beklerken onlara bu haberi verdiler? Yazık, günah değil mi bu çocuklara? 'Biz Kürt temsilcisiyiz' diyorlar. Yalandır. Biz hepimiz Kürt'üz. Bu acıdan daha büyük bir acı yoktur. Yeter artık. Asker ve polisleri neden öldürdünüz? Kızım sana da sesleniyorum. Allah aşkına, seni kime karşı kullandırıyorlar? Aklınız başınıza gelsin. Birbirinize söyleyin. Gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Anne- babalarınız size kucak açmışken, artık dönün gelin" dedi.

Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki anne: Aklınız başına gelsin, teslim olun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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