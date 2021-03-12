Son dakika haberi! Evinde kaçak sigara üretirken yakalandı
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Son dakika haberi! Evinde kaçak sigara üretirken yakalandı

12.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:02
Son dakika haberi! Evinde kaçak sigara üretirken yakalandı

Son dakika haberler... TERKİDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde evinde kaçak sigara üreten C.A., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

TERKİDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde evinde kaçak sigara üreten C.A., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde yaşayan C.A.'nın evine kaçak sigara ürettiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. C.A., sarma makinesi ile sigara üretirken yakalandı. Adreste yapılan aramada, C.A.'nın atölyeye çevirdiği oda içerisinde tam otomatik sigara sarma makinesi, kompresör, 102 kilo kıyılmış tütün, 2 bin adet tütünle doldurulmuş içime hazır makaron ve 70 bin adet boş makaron ele geçirildi.C.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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