Son dakika haberi | Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (5)
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Son dakika haberi: ADLİYEYE SEVK EDİLDİHatay'ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'i boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İSKENDERUN, HATAY (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'i boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mert, gazetecilerin 'Eşinizi ve çocuklarınızı neden öldürdünüz?' sorularına cevap vermedi.