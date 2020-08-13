Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
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Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm

İzmir'de, eski karısı Gizem Filiz'i boğarak öldüren cani kocanın ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, polise verdiği ilk ifadede, Gizem Filiz'in çocukları kendisine göstermediği ve başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek cinayeti işlediğini söyledi

13.08.2020 22:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:12

İzmir'in Konak ilçesinde, eski karısını öldüren zanlı polise verdiği ilk ifadesinde çocukları kendisine göstermediği için eski karısını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi 1185/17 sokakta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut H. isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) evine geldi. Apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan evin balkonuna tırmanan şahıs, burada eski eşi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti ardından da Boğaziçi Polis Karakolu'na giderek polise teslim oldu.

"ÇOCUKLARI GÖSTERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Öte yandan zanlı Aykut H.'nin polise verdiği ilk ifadede Gizem Filiz'in çocukları kendisine göstermediği ve başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Gizem Filiz
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Aykut H.
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm

Kaynak: İHA

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