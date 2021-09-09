Son dakika haberi: Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un cenazesi toprağa verildi
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Son dakika haberi: Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi: Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün evinde yaşamını yitiren Uğur'un cenazesi, Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alınması ve İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Uğur'un cenazesi Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Uğur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM'de 18. dönemde Anavatan Partisinden, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği görevlerinde bulunan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilk başkanı olarak seçildi. Uğur, bu görevi 2017 yılının ekim ayına kadar sürdürdü.

Evli ve 3 çocuk babası Uğur, kurucu üyeleri arasında yer aldığı DEVA Partisinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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Son dakika haberi: Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
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