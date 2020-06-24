Son dakika haberi: - Eski ABD Başkan Yardımcısı Calhoun'un heykeli kaldırılıyor
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Son dakika haberi: - Eski ABD Başkan Yardımcısı Calhoun'un heykeli kaldırılıyor

Son dakika güncel haberi: - Eski ABD Başkan Yardımcısı Calhoun'un heykeli kaldırılıyor ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar kapsamında eski ABD Başkan Yardımcısı John C. Calhoun'un Charleston kentindeki heykelin kaldırılmasına karar verildi.

24.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:49

- Eski ABD Başkan Yardımcısı Calhoun'un heykeli kaldırılıyor

CAROLINA - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar kapsamında eski ABD Başkan Yardımcısı John C. Calhoun'un Charleston kentindeki heykelin kaldırılmasına karar verildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolarda sömürge dönemlerine ait heykeller göstericilerin hedefi haline geldi. Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde daha önce protestolarda sprey boyalarla hedef alınan Eski ABD Başkan Yardımcısı John C. Calhoun'un heykelinin kaldırılmasına karar verildi. Belediye Meclisi tarafından yapılan oylama sonucunda Marion Meydanında yer alan heykel, vinç yardımıyla halatlarla bulunduğu yerden kaldırılıyor. Yüzlerce kişi şehir merkezindeki heykelin kaldırılmasını yerinde izledi. Yetkililer, heykelin korunacağını ve uygun bir yere kaldırılacağını ifade etti.

Protestocular ve kamu görevlileri, ABD'de ırkçılık ve sömürgecilik sembolü olarak algılanan herhangi bir heykelin veya anıtın kaldırılması talebinde bulunmuştu. Söz konusu oylama Charleston Belediye Başkanı John Tecklenburg'un söz konusu kararı Belediye Meclisine göndereceğini açıklamasından 1 hafta sonra gerçekleşti. Tecklenburg oylamadan hemen önce, "Şehrimizin tarihinde yeni bir dönem, daha adil bir dönem oluşturduğumuza inanıyorum. Doğru adımı atıyoruz" şeklinde konuştu.

John C. Calhoun, 1825-1832 yılları arasında ABD'de başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Kölelik savunucusu olduğu ifade edilen Calhoun'un 1830'larda ABD Senatosunda yaptığı konuşmalarda köleliği "olumlu bir şey" olarak nitelendirdiği belirtiliyor.

Floyd'un ölümünün ardından birçok heykel hedef haline geldi

Öte yandan Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar kapsamında sömürge dönemlerine ait ve ırkçılığı temsil eden heykellere yönelik tepkiler giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup gösterici başkent Washington DC'deki Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini yıkıp ateşe vermişti. Portland kentinde ise göstericiler ABD bayrağını üzerine attıkları George Washington'ın heykelini bağladıkları halatlar ile yıkıp ateşe vermişti. George Washington, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Kıta Ordusu'nun başkomutanı ve ABD'nin ilk başkanı. ABD'nin Bağımsızlık Savaşı'nda önemli rol oynadığı için ülkesinde tarihin en önemli şahıslarından biri olarak sayılıyor. Portland kentinde Jefferson Lisesi'nin bahçesindeki eski Başkan Thomas Jefferson'a ait heykelin üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından "Köle sahibi" yazılırken heykel, bağlanan halatlar ile yıkılmıştı. New Mexico eyaletinde de eski sömürge valisi Juan Onate Salazar'ın heykelinin kaldırılması için protesto gerçekleştirilmişti. Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller, durumun "acil bir kamu güvenliği" meselesi haline geldiğini belirtmişti. Richmond kentinde ise İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykelinin üzerine "Columbus soykırımı temsil ediyor" yazılmıştı.

Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb'un Byrd Parkı'ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atılmıştı. Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparılmıştı. New York kentinde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından yapılan açıklamada da eski Devlet Başkanı Teddy Roosevelt'in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılmasına karar verildiği bildirilmişti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Theodore Roosevelt heykelinin siyahi ve yerli insanları boyun eğdirilmiş ve ırksal olarak aşağılık şekilde tasvir ettiği gerekçesiyle heykelin kaldırılmasını istedi" demişti.

Son dakika haberi: - Eski ABD Başkan Yardımcısı Calhoun'un heykeli kaldırılıyor

Kaynak: İHA

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