Son dakika haberi... Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya, 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl hapis
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Son dakika haberi... Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya, 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl hapis

Son dakika haberi... Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya, 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KONYA'da, 2 yıl önce 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu Bekir Erkol'un (42), yargılandığı davada karar çıktı.

KONYA'da, 2 yıl önce 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu Bekir Erkol'un (42), yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Bekir Erkol'u 'Eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Ardından da suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak ceza 18 yıl 4 aya indirildi.  

?Olay, 22 Ağustos 2019'da merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos'ta kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararından 4 gün sonra eve gelen Bekir Erkol, eşiyle tartışmaya başladı. Bekir Erkol, çocuklarının gözleri önünde bıçakla Tuba Erkol'a saldırdı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTIAldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmaya çalıştı. Vahşete tanık olan çiftin yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda, 46 yerinden bıçakladı. Tuba Erkol yaşamını yitirirken, Bekir Erkol kızını evde bırakarak, 2 oğluyla annesinin evine gitti. Polisi arayarak teslim olan Bekir Erkol, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonunda tutuklu Erkol hakkında, 'Canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.KARNININ ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLAMIŞBekir Erkol'un iş çıkışı eşinin 3 çocuğuyla yaşadığı eve geldiği, eşini, karnının üzerine oturarak defalarca bıçakladığı vurgulanan iddianamede, verilecek cezada takdir indirimi uygulanmaması talep edildi. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Erkol, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Öldürülen Tuba Erkol'un babası Mustafa, annesi Behiye, ağabeyleri Osman ve Derviş Ceran  salonda hazır bulunurken yanlarında getirdikleri Erkol'un 3 çocuğu ise salon dışına çıkartıldı. 'BENDEN UZAK DURDU'Bekir Erkol ise son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Erkol, "Bu olay için çok pişmanım. Bu aldatma olayını aile fertlerinin hepsi biliyor. Ben çocuklarımı refah içinde yaşatmak için gece gündüz çalıştım. Son iki yıldır yanıma hiç yaklaşmadı. Bana hep 'Sen çöp kokuyorsun' diyerek benden uzak durdu. Bu yaşanan olay için çok pişmanım" dedi.  Duruşmaya katılan aile fertleri ise Tuba Erkol'un canavarca hisle katledildiğini belirterek, Bekir Erkol'un en ağır ceza almasını talep etti. 18 YIL 4 AY CEZA ALDI Mahkeme heyeti, Bekir Erkol'u 'Eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Ardından da suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak ceza 18 yıl 4 aya indirildi.  

  


Son dakika haberi... Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya, 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl hapis
Son dakika haberi... Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya, 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl hapis
Son dakika haberi... Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya, 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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