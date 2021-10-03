Son dakika haber | Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yol Haramidere mevkii Edirne istikametinde seyreden Ali Can'ın kullandığı 34 CNY 424 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde giden Atilla Karpuzcu idaresindeki 34 CNL 553 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Can'ın kullandığı araç, yan yoldaki refuje çarparak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Can'a araç içinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada hafif yaralanan Can, kendi imkanlarıyla sıkıştığı araçtan çıktıktan sonra sağlık ekiplerince ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından takla atan araç yoldan kaldırıldı.