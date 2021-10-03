Son dakika haber | Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yol Haramidere mevkii Edirne istikametinde seyreden Ali Can'ın kullandığı 34 CNY 424 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde giden Atilla Karpuzcu idaresindeki 34 CNL 553 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Can'ın kullandığı araç, yan yoldaki refuje çarparak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Can'a araç içinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada hafif yaralanan Can, kendi imkanlarıyla sıkıştığı araçtan çıktıktan sonra sağlık ekiplerince ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından takla atan araç yoldan kaldırıldı.

Son dakika haber | Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Tunç Soyer Seyit Torun Faik Öztrak Meral Akşener
Magazin Ezgi Mola Bergen Kıvanç Tatlıtuğ Didem Arslan Yılmaz
Spor Umut Meraş Salih Uçan Serdar Aziz Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:08:23. #1.17#