Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada

17.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:38
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada

Son dakika habere göre ESENYURT'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, hızla ilerlediği yoldan çıkıp, çarptığı çöp konteyneri ve demir bariyerleri devirerek parka girdi.

ESENYURT'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, hızla ilerlediği yoldan çıkıp, çarptığı çöp konteyneri ve demir bariyerleri devirerek parka girdi. Kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Karlı yolda ara sokaktan yokuş aşağı caddeye inen cip, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayarak hızla ilerleyen cip, önce yol kenarındaki çöp konteynerlerini ardından demir korkulukları aşarak parka girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü, yardımına koşan vatandaşlar araç içinden çıkardı. 

"YAZIN BİLE İNİP ÇIKMIYORUZ BU YOLDAN"

Yaşanan kazayı anlatan emlakçı Furkan Can kaza anında iş yerinde olduklarını ve görür görmez yardıma koştuklarını söyleyerek, "Dün akşamüzeri karın yoğun yağdığı sırada büyük bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda aracın bidonları devirip sonra demirleri de aşıp parkın içine düştüğünü gördük. Adama yardımcı olduk yabancı uyruklu bir adamdı. Adamı çıkardık polise haber verdik adam iyiydi zaten. Yazın bile biz inip çıkmıyoruz bu yoldan. Çok dik bir yokuş. Ağacın altında da biri varmış o da sesleri duyunca son anda can havliyle kendini aşağı atmış" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADAKaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokaktan kayarak hızla gelen cipin çöp konteynerleri ve bariyerleri çarparak devirdiği ve parka girdiği görülüyor. 

 


- İstanbul
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta karlı yolda cipin kayarak parka girdiği anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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