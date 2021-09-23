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Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

Son dakika haber... Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 LFN 174 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma daldı. İddiaya göre, işten çıktıktan sonra evine doğru giden Emre Ağbulak kaldırımda bulunduğu sırada kontrolden çıkan midibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz genci midibüsün altından itfaiye kurtardı

İtfaiye ekipleri midibüsün altında kalan Emre Ağbulağ'ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan genci Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik"

İşten gelirken kazayı gördüğünü ifade eden Ramazan Dinç, "Şirketten çıktık, eve geliyorduk. 12.25- 12.30 gibi biz burada durduk. Bizim servis aracımız buradaydı. Aksilik ben bir arkadaş ile konuşmak için kaldırıma çıktım. Bir anda yukarıdan aşağıya doğru araba boşalmış geliyordu. Frenleri tutmuyordu herhalde. Arkadaş beni çekti, 'Ramazan' dedi. Ben arkamı döndüm, baktım. Araba direkt bu araya girdi. Hem arabaya hem dükkana girdi. Orada bir arkadaş buradan 'İyi akşamlar' dedi, gitti. Kim olduğunu bilmiyorduk. Biz 4 kişi indik servisten 3 kişi vardı. Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik. Daha sonra baktık bizim personel değil, ben buradan ayrıldım. Bu kaza yapan araç içerisinden 10-15 kişi indi. İçinde yaralı yoktu, çünkü herkes apar topar koşarak indi. Kaza olduktan sonra ben hemen gittim. Bu servisin içindeki arkadaşlar aşağıya indi. Kaza yapan aracın sürücü ile personelleri de yaralı değildi. Allaha çok şükür bizim personellere de bir şey olmadı" diye konuştu.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada bir servis aracı ve cadde üstündee bulunan bir kafetaryada maddi hasar meydana geldi. Midibüs sürücüsü ve beraberinde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

Son Dakika | Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
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