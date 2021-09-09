Son dakika haberi! ESENYURT'TA ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYEN TOGOLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
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Son dakika haberi! ESENYURT'TA ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYEN TOGOLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta, iddialara göre satın aldığı telefonun bozuk çıkması üzerine telefonu iade etmek isteyen Togo uyruklu Romeo E., telefonu satan kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Esenyurt'ta, iddialara göre satın aldığı telefonun bozuk çıkması üzerine telefonu iade etmek isteyen Togo uyruklu Romeo E., telefonu satan kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 7 Eylül'de saat 20.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Doğalgaz Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Togo uyruklu Romeo E., satın aldığı telefonun bozuk çıkması üzerine satıcıları arayarak, telefonu iade etmek istediğini söyledi. Sokak üzerinde bir araya gelen satıcı ve Romeo E. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine telefon satıcısı yanında getirdiği bıçak ile genci göğüs ve bacaklarından bıçakladı. Aldığı yaraların ardından kaçmaya başlayan Romeo E., 200 metre ileride yere düştü. Kan kaybının da etkisi ile bayılan genci gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Romeo E., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin ise saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Gencin son anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere gencin kanlar içinde yerde yatması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yansıdı.

Son dakika haberi! ESENYURT'TA ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYEN TOGOLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! ESENYURT'TA ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYEN TOGOLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! ESENYURT'TA ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYEN TOGOLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! ESENYURT'TA ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYEN TOGOLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! ESENYURT'TA ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYEN TOGOLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! ESENYURT'TA ALDIĞI TELEFONU İADE ETMEK İSTEYEN TOGOLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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