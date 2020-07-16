Son dakika haberi! Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar protesto edildi
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Son dakika haberi! Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar protesto edildi

Son dakika haberlerine göre Uşak Üniversitesinde bir grup Azerbaycanlı öğrenci, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

16.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:21

Uşak Üniversitesinde bir grup Azerbaycanlı öğrenci, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Atapark'ta Türk ve Azerbaycan bayrakları açan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Azerbaycan Diaspora Gençleri Uşak İl Koordinatörü, üniversite öğrencisi Ramin Seyidov, Ermenilerin yıllardır Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini söyledi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik birçok terör eylemi, katliam ve soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden Seyidov, şöyle devam etti:

"Ermenistan yine Azerbaycan mevzilerine ateş açıyor ve ağır silahlar kullanıyor. Çok sayıda bombalı eylem gerçekleştirdiler. Çok sayıda sivil vatandaşımız ve askerimiz şehit düştü. Bu olaylardan sonra Ermeniler sosyal medya platformlarından saldırıya geçtiler. Yine her zamanki gibi kendilerini mağdur gösterip, Azerbaycan'a karşı karalama propagandası yürütüyorlar. Anlayacağınız Ermenistan her taraftan bize saldırı düzenliyor."

Azerbaycan'ın saldırılara cevapsız kalmadığını, olaylara uluslararası hukuk çerçevesinden bakarak gerekli görüşmeleri yaptığını dile getiren Seyidov, "Eğer Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayıp saldırılarını devam ettirirse, Azerbaycan'ın şanlı ordusu Ermenistan'a girip hadlerini bildirecektir." dedi.

Seyidov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Türk milletinin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu da vurguladı.

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Son dakika haberi! Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar protesto edildi

Kaynak: AA

Manşet

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