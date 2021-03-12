Son dakika haberi: Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam...
12.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:29
Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz"
Erdoğan: " (Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur