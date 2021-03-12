Son dakika haberi: Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam...

12.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:29
Son dakika haberi: Erdoğan:

Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz"

Erdoğan: " (Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:31:59. #1.16#
title