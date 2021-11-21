Son dakika haberi: ERDEMLİ'DE 'AKDENİZ ÇOCUK FESTİVALİ?

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar binlerce çocuğun katılım gösterdiği, ' Akdeniz Çocuk Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen festivalde çocuklar gönüllerince eğlendi. Yüz boyamadan zeka oyunlarına, çizgi film karakterlerinden çocuk halk oyunları ekiplerine varıncaya kadar etkinliklerin yer aldığı festivalde, çocuklar gönüllerince zaman geçirdi.

Erdemli Belediyesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndan gerçekleştirilen festival, çocuk halk oyunları ekiplerinin performansı ile başladı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve çok sayıda katılımcının yer aldığı festivalde aileler de çocuklarını ilgiliyle izledi.

İzmir, Trabzon, Van ve Mersin bölgesinden katılan, çocuk halk oyunları ekipleri, oynadıkları oyunlarla adeta bir Türkiye mozaiği sergiledi. Kültürel zenginliğe ve çocukların kaynaşmasına dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlediğimiz şenliğimizin birincisini burada icra ediyoruz. Tabi burada en güzel örnek, çocuklarımızın bir araya gelmesi. Milletimizin kültürel zenginliğini en güzel şekilde yansıtmamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız, bana göre bütün değerlerin önünde. Karadeniz'in kültürünü, Akdeniz'in kültürüyle birleştirmemiz, Ege'nin ve diğer yörelerimizin diğer bölgelerimizin kültürlerini burada sergilememiz, Erdemlimiz için bir zenginlik oldu. Kültürel zenginliğimizi ne kadar çok olduğunu ne kadar önemli olduğunu en güzel şekilde burada, uygulamaya geçirmiş olduk. Şenliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Bu da bize gösteriyor ki Karadeniz'den Akdeniz'den Ege'den ülkemizin diğer coğrafyasından gelen çocuklarımızın bir araya gelmesi o zenginliğimizin burada icra edilmesi gerçekten çok önemli bir mihenk taşı olacak. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu kaynaşma aynı zamanda çocuklarımızın ömrü boyunca bu zenginliği ve bu kültürü İnşallah en güzel şekilde yansıtacaklar. Akdenizli çocuğumuz Erdemlili bir çocuğumuzun Ege'de arkadaşı olacak, Karadeniz'de arkadaşı olacak güzel bir kaynaşma örneği olacak diye konuştu.

Öte yandan, iki gün sürecek olan festivalin ikinci gününde, Erdemli Belediyesi tarafından çocuklar için bölgenin tarihi turistik yerlerini gezi düzenlenecek ve festival sona erecek.