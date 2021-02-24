Son dakika haberi: Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Myanmar askeri yönetiminin Dışişleri Bakanı Lwin ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan cuntanın Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin ile bir araya geldi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan cuntanın Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin ile bir araya geldi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Marsudi ve Lwin, Tayland'ın başkenti Bangkok'a yaptıkları ziyarette Tayland hükümetinin ev sahipliğinde görüştü.

İçeriğine ilişkin açıklama yapılmayan görüşme, Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesinde Myanmar'a ilişkin dışişleri bakanları toplantısı düzenlenmesi konusunda yoğun girişimlerinin gölgesinde gerçekleşti.

Öte yandan Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, Marsudi'nin yarın Myanmar'a yapacağı ziyaretin, bunun için uygun bir zaman olmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti.

Faizasyah, dünkü açıklamasında, Myanmar'ın Yangon kentindeki Endonezya Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye ilişkin Endonezya'nın, askeri darbe sonrası Myanmar ordusunun yeni bir seçim düzenleme planını desteklediği iddialarını yalanlamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edilmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınarken; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti.

ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 protestocunun ölmesinin ardından darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş kalabalıklarla yapılmaya başlandı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur