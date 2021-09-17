Son dakika haberi: Ekmek fırınında çıkan yangını köylüler söndürdü - Haberler
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Son dakika haberi: Ekmek fırınında çıkan yangını köylüler söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Ekmek fırınında çıkan yangını köylüler söndürdü

Son dakika haberi: Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de ekmek fırınında çıkan yangını köylüler büyümeden söndürdü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de ekmek fırınında çıkan yangını köylüler büyümeden söndürdü.

Beyköy'de Mehmet Kulak'a ait ekmek fırınının bulunduğu binadan dumanlar yükseldiğini gören köylüler yangın vanasına bağladıkları hortumla yangını kısa sürede söndürerek yangının binayı sarmasını önlediler.

İhbar üzerine yangın mahalline gelen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri iç bölümü kısmen zarar gören binada soğutma çalışması başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi: Ekmek fırınında çıkan yangını köylüler söndürdü

Son dakika haberi: Ekmek fırınında çıkan yangını köylüler söndürdü

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