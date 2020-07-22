Genç kadını, eşiyle görüşmesini istemediği için öldürmüş
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Genç kadını, eşiyle görüşmesini istemediği için öldürmüş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Ebru Tenk'i otomobilinde vurarak öldüren Vedat Katanalp ile ağabeyi hakkında iddianame hazırlandı.

Genç kadını, eşiyle görüşmesini istemediği için öldürmüş
22.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:24

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Ebru Tenk'i (36) otomobilinde vurarak öldüren Vedat Katanalp (39) ile ağabeyi hakkında iddianame hazırlandı. Katanalp'in Tenk'i, istemediği halde dini nikahlı eşi ile görüşmeye devam ettiği için öldürdüğünü söylediği anlatılan iddianamede, şüphelinin olay anında, "Seni bir sene boyunca uyarmıştım" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 19 Temmuz gecesi, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ebru Tenk, erkek arkadaşı Mahmut P. ve arkadaşı Fadile Katanalp ile komşuları Selahattin E, Serdal Ç. ve Yusuf Erman A. arasında, yaşadıkları binanın önünde kavga çıktı. Kavga sürerken Katanalp'in dini nikahlı eşi Vedat Katanalp ile kardeşi Ertaç Katanalp de olay yerine geldi. Ertaç Katanalp'in elindeki tabancayı alan Vedat Katanalp, kendisini otomobiline kilitleyen Ebru Tenk'e 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden kadın, yakında bulunan hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Vedat Katanalp ile Ertaç Katanalp'i (41) gözaltına aldı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

"SENİ BİR SENE BOYUNCA UYARMIŞTIM"

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, iddianameyi tamamladı. Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede, Ebru Tenk'e ateş eden kişinin Vedat Katanalp, olay yerine elindeki tabancayı ateşleyerek gelen kişinin ise Ertaç Katanalp olduğu bildirildi. Ertaç Katanalp'in kızı B.K'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, Selahattin E'nin, Katanalp kardeşlerin ikisinde de silah olduğunu iddia ederek,Vedat Katanalp'in "Bu sondu, yaptığın kahpelik. Seni bir sene boyunca uyarmıştım" dediğini anlattığı ifade edildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Vedat Katanalp'in de ifadesinde, Ebru Tenk'in 'düzgün bir aile hayatı olmadığı' gerekçesiyle dini nikahlı eşi Fadile Katanalp ile görüşmesini istemediğini ancak tüm uyarılarına rağmen görüşmeye devam ettiğini söylediği kaydedilen iddianemede, Ertaç Katanalp ile Vedat Katanalp'in öldürme kastı ile hareket ettikleri savunuldu. Şüphelilerin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA

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