Son dakika haberi: Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü
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Son dakika haberi: Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü

09.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:47
Son dakika haberi: Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü

Son dakika gündem haberine göre KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yaban domuzuna çarpan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, aynı aileden 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yaban domuzuna çarpan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, aynı aileden 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Simav-İzmir kara yolu Hisarbey Köyü kavşağında meydana geldi. İzmir'den Simav yönüne giden Tuncay Damrık'ın (32), kullandığı 43 ABT 239 plakalı hafif ticari araç aniden yola fırlayan bir yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Damrık, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Damrık'ın aynı evde yaşadığı ve birlikte oto-yıkama dükkanı işlettiği ağabeyi Erdoğan Damrık (36) yaşamını yitirirken yengesi Hatice Damrık (36) ve eşi Ayşe Damrık (32) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumları ağır olan yaralılardan Ayşe Damrık ve eltisi Hatice Damrık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Tahya
Son dakika haberi: Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü
Son dakika haberi: Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü
Son dakika haberi: Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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