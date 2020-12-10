Dolmabahçe Şehitleri mezarı başında anıldı

Dolmabahçe Şehitleri mezarı başında anıldı

Şehit annesi Müjgan Yıldırım: "Acı içeride, yara kanıyor"

İSTANBUL - Dolmabahçe'de 2016 yılında meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler, saldırının yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı. Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım, "4 sene geçti. Acı içeride, yara kanıyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısının yıl dönümünde şehitler için anma töreni düzenlendi. Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya, Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Gülpınar Adir, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Banu Ördek, mesai arkadaşları ve şehit aileleri katıldı. Şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın mezarı başında konuşan şehit babası Mustafa Yıldırım, "Allah ülkemize huzur versin. Acımız her gün taze. Unutulacak bir şey değil. Bugün olmuş gibi taze" diye konuştu.

"Acı içeride, yara kanıyor"

Anma töreninde duygularını ifade eden Şehit annesi Müjgan Yıldırım, "4 sene geçti. Acı içeride, yara kanıyor. Benim yavrum yanımda yok. Ben nasıl yaşarım? 48 ay oldu bizden ayrılalı. Çok acı. Allah kimseye böyle bir acıyı vermesin. Devletime, milletime, huzur ve bereket versin. Ben ağladım. Başka şehit anneleri ağlamasın. Başka anneler ağlamasın. Allah polisimiz, devletimizi korusun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı