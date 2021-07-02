Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Gençlik ve Sanat Merkezi gençler ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor
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Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Gençlik ve Sanat Merkezi gençler ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 4 yıl önce açılan Gençlik ve Sanat Merkezi'nde çocuklar ve gençlere yönelik çeşitli branşlarda kurslar düzenleniyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 4 yıl önce açılan Gençlik ve Sanat Merkezi'nde çocuklar ve gençlere yönelik çeşitli branşlarda kurslar düzenleniyor.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, Sur'da çocukları geleceğe hazırlama yönünde bir gayretlerinin olduğunu söyledi.

İnsan odaklı çalışma yürüttüklerini, 4 yıl önce hizmete giren Gençlik ve Sanat Merkezine yoğun bir talep olduğunu aktaran Çiftçi, talebi karşılamakta bazen zorlandıklarını bildirdi.

Yaz döneminde de geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Merkezde yaz kurslarımız devam edecek. Çocuklarımızı derslerine kadar takip edeceğiz. Zaman zaman destekleyici eğitim de veriyoruz. Özellikle bu salgın döneminde yaşadıkları olumsuzlukları aşmaları adına çalışmalarımız devam ediyor. Derslerinin yanında onları sanatla, sporla, kültürle ve diğer etkinliklerle de tanıştırma noktasında gayret edeceğiz. Sosyal kültürel faaliyetlerle, halk eğitim kurslarıyla ve diğer destekleyici kurslarla her çocuğumuza, insanımıza, sokağımıza ve mahallemize dokunmak istiyoruz."

Sur Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürü Mehmet Baytar da çocuk ve gençlere yönelik yoğun bir çalışma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Merkezin 6 yaş üzeri tüm kesime hitap ettiğini kaydeden Baytar, "Merkezde çocuk ve gençlerimiz dinlenebiliyor, eğitim alabiliyor." dedi.

Öğrenci Gökhan Atar da merkez ile 4 yıl önce tanıştığını anlatarak, gördüğü eğitim ve katıldığı faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atar, "Çok güzel bir yer. Merkezde, sadece folklor değil müzikle de uğraşıyorum. Salgında çok sıkıldık. Burada kurslara gelip stres atıyoruz. Sosyal bir ortamımız var." ifadelerini kullandı.

Ahmet Arda Yumuşak da eğlenceli vakit geçirdiği için vaktinin büyük bir bölümünü merkezde geçirdiğini dile getirdi.

Yumuşak, "Daha önce gitar çalmayı bilmiyordum. Şu an şarkılara rahat bir şekilde eşlik edebiliyorum. Arkadaşlarımı da buraya davet ettim. Gitar ve bağlama kursuna gelecekler." diye konuştu.

Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Gençlik ve Sanat Merkezi gençler ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor
Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Gençlik ve Sanat Merkezi gençler ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor
Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Gençlik ve Sanat Merkezi gençler ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor
Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Gençlik ve Sanat Merkezi gençler ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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