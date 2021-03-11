Tır ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
11.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:24
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan trafik kazasında tır ile otomobil çarpışınca 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başaklı Mahallesi'nde Diyarbakır-Bismil karayolunda sürücüleri öğrenilemeyen 34 YB 8372 plakalı otomobil, 48HL666 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin