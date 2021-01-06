Son dakika haberi! Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat ve stajyeri öldü, eşi yoğun bakıma alındı (1)
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Son dakika haberi! Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat ve stajyeri öldü, eşi yoğun bakıma alındı (1)

06.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:27
Son dakika haberi! Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat ve stajyeri öldü, eşi yoğun bakıma alındı (1)

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran ve stajyeri yaşamını yiterken, eşi de yoğun bakımda tedaviye alındı.

DİYARBAKIR'da bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran ve stajyeri yaşamını yiterken, eşi de yoğun bakımda tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet Mucahit CEYLAN-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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