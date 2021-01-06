Son dakika haberi! Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat ve stajyeri öldü, eşi yoğun bakıma alındı (1)

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran ve stajyeri yaşamını yiterken, eşi de yoğun bakımda tedaviye alındı.