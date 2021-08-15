Son dakika haberi | Diyarbakır'da anne şiddeti kamerada: Önce kafasına bastı, sonra tokatladı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da bir anne 2 çocuğuna uyguladığı şiddet kameralara yansıdı, önce kafasına bastı, ardından tokatlayarak elindeki toprağı yüzlerine fırlattı.

Diyarbakır'da bir anne 2 çocuğuna uyguladığı şiddet kameralara yansıdı, önce kafasına bastı, ardından tokatlayarak elindeki toprağı yüzlerine fırlattı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 çocuğu ile market önüne gelen anne 2 dondurma alarak çocuklarına verdi. Çocuklardan birinin yere düşmesiyle sinirlenen anne kafasına basarak kaldırdı. Daha sonra tokatlayarak çocukların ellerinde scooteri fırlatan anne, tekrar dönerek tokatlamaya devam etti. Vatandaşların tepkisini alan anne daha sonra eline aldığı bir avuç toprağı çocuğuna fırlatarak yoluna devam etti, ardından çocuklar koşarak gözyaşları içerisinde annesini takip ederek uzaklaştı. O anları an ve an kaydeden güvenlik kameraları izleyenleri şoka soktu. Şiddete şahit olan market işletmecisi Mehmet Katran, yetkililere seslenerek çocukların korunması gerektiğini kaydetti.

"Öfke ve şiddetle büyüyen bu çocukların topluma nasıl bir faydası olabilir"

Öfke ve şiddet ile büyüyen çocukların topluma faydası olmayacağını kaydeden Mehmet Katran, dışarıda bu şiddeti gören çocukların evde hangi şiddetle karşılaşabileceğinin örneği olduğunu vurguladı. Katran, "Bayanın biri içeri girdi 2 tane dondurma aldı, birinin ücretini veriyorum diğerini geçerken vereceğim dedi, bende sorun değil dedim. Dışarı çıktığında çocukları dövdüğünü kameradan gördüm, büyük bir şiddet ve nefretle karşıladım. İçeriye giren müşterilerimden biri çocuğun kafasına bastığını söyledi, bizim görüş alanımıza net görünmüyor ama yere doğru bir hareket ve eylemde bulunduğu açık. Daha sonra scooteri fırlattı. Bir kız ve bir erkek 2 çocuğuna tokat attı, yolda geçen aile müdahale etmek istedi bunun şiddeti görüntüsünü görünce çekildi. Dayak attıktan sonra normal bir görevini başarıyla ifa etmiş bir insanın edasıyla yoluna devam etti, çocuklarda peşinde gitti. Böyle bir anne olamaz, herkesin gözü önünde çocuğuna bu şiddeti uygulayan evde kim bilir neler yapmıyor. Aile bakanlığının bu görüntüleri görmesi üzerine olaya el atacağından eminim. Kayıtları izleyenlerde böyle bir anne olamaz tarzında öfkeli kelimeler sarf ettiler. Kadının evini tespit edip bu çocukları almalarını tavsiye ederim, yoksa bu çocuklar şiddetle iç içeler. Yetkiler bu olaya müdahale etmesi gerekiyor yoksa öfke ve şiddetle büyüyen bu çocukların topluma nasıl bir faydası olabilir ki" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı