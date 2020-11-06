Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı

06.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:10
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliği mutabakat muhtırası imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliği mutabakat muhtırası imzaladı.

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile bir araya geldi.

İkili görüşmede, bakanlıklar arasında diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliğine ilişkin iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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