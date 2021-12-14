Son dakika: DİŞ HEKİMİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ; HASTANE ÖNÜNDE TÖREN YAPILDI

SAKARYA (DHA) - SAKARYA Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi Veysel Erdem Uzun (47) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli Veysel Erdem Uzun, yaklaşık 1 ay önce koronavirüs teşhisi konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Veysel Erdem Uzun dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Uzun için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenledi. Meslektaşları ve sağlık çalışanları büyük üzüntü duyarken, dualar okunarak cenaze namazı kılındı. Uzun'un cenazesi daha sonra İstanbul'a götürüldü. Uzun'un cenazesi bugün İstanbul Seyrantepe Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığında toprağa verilecek.