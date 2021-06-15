Son dakika haberi... Deyrizor'da İran Devrim Muhafızları üssüne hava saldırısı: 3 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Deyrizor'da İran Devrim Muhafızları üssüne hava saldırısı: 3 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... Deyrizor'da İran Devrim Muhafızları üssüne hava saldırısı: 3 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mohamad Misto - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Esed rejimi saflarında yer alan İran Devrim Muhafızları üssüne, aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Esed rejimi saflarında yer alan İran Devrim Muhafızları üssüne, aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

AA'nın, bölgedeki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Deyrizor'un Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde, İran Devrim Muhafızlarının İmam Ali isimli üssüne dün gün içinde hava saldırısı düzenlendi.

Aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda, İran Devrim Muhafızlarından 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

İran'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu hava saldırısını, şimdilik üstlenen olmadı.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

NATO liderleri: 'Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık'
NATO liderleri: "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık"
NATO Zirvesi Bildirisinden: Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.
NATO Zirvesi Bildirisinden: Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.
BM Afrin'deki hastane saldırısını 'güçlü şekilde' kınadı
BM Afrin'deki hastane saldırısını "güçlü şekilde" kınadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Nur Sürer Tamer Levent Erkan Petekkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Deyrizor'da İran Devrim Muhafızları üssüne hava saldırısı: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 01:02:10. #1.16#

title