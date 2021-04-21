Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANTALYA'da virajı alamayan Halil İbrahim Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri devrildi.

ANTALYA'da virajı alamayan Halil İbrahim Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri devrildi. Mikserde sıkışan Yılmaz,  itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksu ilçesi Isparta Köprüsü'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde teslim edeceği betonu, 64 SB 153 plakalı beton mikserine yükleten Halil İbrahim Yılmaz, Isparta Köprüsü'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan mikser, bariyerleri aşarak yolun dışına doğru devrildi. Bu sırada sürücü Yılmaz, mikserin içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sol kolu kırılan Yılmaz, itfaiyenin yaptığı çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.


Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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