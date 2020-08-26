Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
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Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı korkunç kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

26.08.2020 21:36 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:22

Denizli'de iki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Denizli- Antalya yolu Cankurtaran Mevkisi'nde meydana geldi. Bekir Ateş yönetimindeki 20 AAC 267 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Yusuf Çimen'in kullandığı 20 ARJ 90 plakalı otomobile ardından da Serhan Yüzer yönetimindeki 48 ADR 261 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ateş'in kullandığı kamyonet ikiye bölündü. Kazaya karışan diğer iki araç ise hurdaya döndü.

Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kamyonet sürücüleri Ateş ve Yüzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çimen, eşi İpek Çimen ile ismi henüz öğrenilemeyen çocukları kentteki hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Ulaşımın durma noktasına geldiği yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Savcının incelemesinin ardından Ateş ve Yüzer'in cesetleri, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli'de sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

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