Son dakika haberi: Denizli'de tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren zanlı intihar etti

Son dakika haberine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Murat Tün ile Kızılcasöğüt Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ali Rıza Karaman arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tün, tüfekle Karaman'a ateş açıp aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Tün'ün cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır