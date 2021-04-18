Son dakika haberi | Denizli'de kısıtlama denetiminde araçlarında tabanca ve uyuşturucu aparatı bulunan 2 kişi yakalandı
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Son dakika haberi | Denizli'de kısıtlama denetiminde araçlarında tabanca ve uyuşturucu aparatı bulunan 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi | Denizli'de kısıtlama denetiminde araçlarında tabanca ve uyuşturucu aparatı bulunan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir araçta tabanca ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir araçta tabanca ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı Kelleci Kardeşler mevkisinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında dur uyarısına uymayan 34 JT 4116 plakalı otomobili Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde kovalamaca sonucu durdurdu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçtaki sürücü G.K. (33) ve yanındaki Ü.A'nın (31) durumlarından şüphelenerek arama yaptı.

Aramada araçta uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle iki kişiye 16 bin lira ceza uygulandı.

Kiralık olduğu öğrenilen otomobil, detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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