Son dakika haberi | Denizli'de kısıtlama denetiminde araçlarında tabanca ve uyuşturucu aparatı bulunan 2 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir araçta tabanca ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulunan 2 kişi gözaltına alındı.