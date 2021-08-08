Son dakika haberi... Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü (3)
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Son dakika haberi... Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü (3)

Son dakika haberi... Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü (3)
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SÜRAT TEKNESİ KULLANICISI ADLİYEDEBalıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümünün ardından, tekne sürücüsünün, müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender K.

SÜRAT TEKNESİ KULLANICISI ADLİYEDE

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümünün ardından, tekne sürücüsünün, müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender K. (51) olduğu öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından Ender K., adliyeye sevk edildi.

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan

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