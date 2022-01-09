Son dakika haberi... Denizde hortum oluştu, o anlar kameraya yansıdı

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde oluşan hortum vatandaşların cep telefonu kamera tarafından görüntülendi.

Fethiye'de aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrası, denizde hortum meydana geldi. Sahilden 5 kilometre metre uzaklıkta meydana gelen hortum yaklaşık iki dakika sürdü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum kısa süreli korku oluşturdu.