Son dakika haberi: Deney yaparken sol parmağını tamamı koptu
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Son dakika haberi: Deney yaparken sol parmağını tamamı koptu

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir öğrenci, evinde deney yaparken çıkan patlamada parmaklarını kaybetti.

Son dakika haberi: Deney yaparken sol parmağını tamamı koptu
09.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:14

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir öğrenci, evinde deney yaparken çıkan patlamada parmaklarını kaybetti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ahmet Kiraç (22), iddiaya göre, Fakılar Mahallesi'ndeki evinde elektronik deney yapmaya başladı. Deney sırasında birden patlama oldu. Sol elinin 5 parmağı kopan Kiraç, hemen Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol elinin avuç içinde itibaren parçalanmasından dolayı öğrenci Kirça'nın 5 parmağı da diktirilemedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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