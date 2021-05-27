Son dakika haberi! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yanardağ endişesi ile kısmi tahliye kararıBinlerce kişi panikle sokaklara döküldü
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Son dakika haberi! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yanardağ endişesi ile kısmi tahliye kararıBinlerce kişi panikle sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yanardağ endişesi ile kısmi tahliye kararı Binlerce kişi panikle sokaklara döküldü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentindeki Nyiragongo Yanardağı'nda ikinci bir hareketlilikten endişe edilmesi nedeniyle kısmi tahliye kararı alınmasının ardından...

- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yanardağ endişesi ile kısmi tahliye kararı

Binlerce kişi panikle sokaklara döküldü

GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentindeki Nyiragongo Yanardağı'nda ikinci bir hareketlilikten endişe edilmesi nedeniyle kısmi tahliye kararı alınmasının ardından binlerce kişi panik içinde sokaklara döküldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bulunan 3 bin 470 yüksekliğindeki Nyiragongo Yanardağı'nda 22 Mayıs'ta meydana gelen patlama sonucu en az 31 kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişi evsiz kalmıştı. Yanardağdaki patlama sonrası lavların yerleşim yerlerine kadar ulaşması nedeniyle bölge için tahliye kararı verilmiş, çok sayıda kişi sınır komşusu Ruanda'ya kaçmıştı. Nyiragongo Yanardağı'nda ikinci bir hareketlilikten endişe edilmesi nedeniyle Goma için tekrar tahliye kararı alındı. Kuzey Kivu Askeri Valisi Ndima Kongba, sismik verilere göre Goma'da her an yeni bir patlama yaşanabileceğini belirterek, 2 milyon nüfuslu şehirdeki 18 bölgeden 10'unun acilen tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Kivu Gölü ve Goma'nın altında volkanik hareketlilik olduğunu kaydeden Kongba, "Bilimsel gözlemler dikkate alındığında, gölün altında ve karada patlama meydana gelebileceğini göz ardı edemeyiz" dedi.

Goma sakinlerinin yaklaşık 21 kilometre kuzeybatıdaki Sake kasabasına tahliye edileceğini belirten yetkililer, sakinlere yanlarına sadece küçük eşyalar almalarını tavsiye etti.

Söz konusu kararın ardından bölgede tahliye çalışmaları başlarken, binlerce kişi endişeyle sokaklara döküldü. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik sıkışırken, yayaların da büyük panik yaşadığı görüldü.

Son dakika haberi! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yanardağ endişesi ile kısmi tahliye kararıBinlerce kişi panikle sokaklara döküldü
Son dakika haberi! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yanardağ endişesi ile kısmi tahliye kararıBinlerce kişi panikle sokaklara döküldü
Son dakika haberi! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yanardağ endişesi ile kısmi tahliye kararıBinlerce kişi panikle sokaklara döküldü
Son dakika haberi! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yanardağ endişesi ile kısmi tahliye kararıBinlerce kişi panikle sokaklara döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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