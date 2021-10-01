Son dakika haberi: Dedikodusunu yaptığı iddiasıyla babaannesini öldüren torunun cezasını Yargıtay onadı

KAYSERİ (DHA) - YARGITAY, Kayseri'de babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı iddiasıyla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fadime Boraze (26) hakkında verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Pembe Boraze, 28 Nisan 2012'de evinin balkonunda boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili Pembe Boraze'nin gelini Songül Boraze (59) ile torunları Fadime Boraze ve Rukiye K. gözaltına alındı. Pembe Boraze'nin, mahallede torunlarının dedikodusunu çıkardığı iddiasıyla öldürüldüğü öne sürüldü. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne ve 2 kızı hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Öte yandan, onama kararı ile birlikte Fadime Boraze'nin yaklaşık 1 ay önce yeni infaz yasası kapsamında açık cezaevine çıktığı, pandemi nedeniyle de tahliye edildiği öğrenildi.