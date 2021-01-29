Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl 6. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti'nin, şehitler diyarı Afyonkarahisar'da kurulan ve büyük düşünen bir siyasi parti olduğunu belirterek, "Dolayısıyla AK Parti'nin yaptıklarını anlatmaya saatler yetmez. Ciltler dolusu kitaplar yazılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti'nin, şehitler diyarı Afyonkarahisar'da kurulan ve büyük düşünen bir siyasi parti olduğunu belirterek, "Dolayısıyla AK Parti'nin yaptıklarını anlatmaya saatler yetmez. Ciltler dolusu kitaplar yazılacaktır. AK Parti, Türkiye'de destan yazmıştır, yazmaya da devam edecektir." dedi.

Eroğlu, Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar İl 6. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde, AK Partili kadınların bütün seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü ak ettiğini söyledi.

AK Parti'nin dünyadaki en büyük siyasi organizasyon olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin şu anda toplam üyesi 11 milyon 500 bin civarındadır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır. AK Parti, şehitler diyarı Afyonkarahisar'da kurulan ve büyük düşünen bir siyasi partidir. Dolayısıyla AK Parti'nin yaptıklarını anlatmaya saatler yetmez. Ciltler dolusu kitaplar yazılacaktır. AK Parti, Türkiye'de destan yazmıştır, yazmaya da devam edecektir."

Eroğlu, partisinin kadın kolları teşkilatlarının faaliyetlerini yürekten takdir ettiğini ve üye sayısının da 5 milyon 300 bini aştığını vurguladı.

AK Parti hükümetinin Afyonkarahisar'a 30 milyar lira yatırım yaptığını aktaran Eroğlu, "Bizim büyük hedeflerimiz var. Onları da gerçekleştireceğiz. Gelecek AK Parti'nindir. Buna yürekten inanıyorum. Türkiye de çok yakın zamanda küresel bir güç olacaktır. Cenabı Allah, Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu büyük hedefleri gerçekleştirmeyi bizlere nasip etsin." diye konuştu.

Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da AK Parti'nin inanmışların ve adanmışların dava hareketi olduğunu ifade etti.

Kongrede, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve Kadın Kolları İl Başkanı Ferda Ertürk de birer konuşma yaptı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre nedeniyle gönderdiği video seyredildi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın da Gaziantep 6. İl Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşma dinlendi.

Kongrede, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığına Ferda Ertürk, yeniden seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz