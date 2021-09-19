Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınvalidesi vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınvalidesi vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınvalidesi vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınvalidesi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınvalidesi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar'a taziyelerini iletti.

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar'ın kayınvalidesi ve eşi Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in anneleri Ayten Deniz'in vefatı dolasıyla aile fertlerini telefonla aradı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Turgay Deniz de taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu: Açıklıyorum, adayım

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu: Açıklıyorum, adayım

 Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş
Magazin Demet Akalın Burak Yamantürk
Spor Nihat Özdemir Marcao Domagoj Vida
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Mustafa Varank Mustafa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınvalidesi vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 15:49:26. #1.12#