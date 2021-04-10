Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti.

EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak
EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'a, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncuları hediye takdim etti.

Öte yandan, ziyarette bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'in Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli Takım'da ter dökeceği kaydedildi.

Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 08:07:16. #1.16#
title