Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki haftadır yayınladığı videolarda çeşitli iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili isim vermeden konuştu. Peker'in iddialarından medet umanlara sert çıkan Erdoğan, "En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" dedi.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki haftadır yayınladığı videolarda dile getirdiği ciddi iddialarla ülke gündemine yerleşen suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına dair isim vermeden konuştu.

Peker'in iddialarıyla ilgili "Bu kirli senaryoyu bozacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, eski Türkiye alışkanlıklarının da hortlamasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÜLKENİN BAŞINA MUSALLAT OLMAKTAN ÇIKARDIK"

"19 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda yaptığımız en önemli işlerden biri de geçmişte terör örgütleri ve ideolojik kavgalar yanında suç örgütlerinin cirit attığı ülkemizin her yerinde huzuru sağlamak olmuştur. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık."

"BU KİRLİ SENARYOYU BOZACAĞIZ"

"Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışlara yönelmişlerdir. Türkiye'yi vesayetin, darbecilerin, gözü doymaz ekonomik tetikçilerin, demokrasiyi hazmedememiş iç ve dış siyaset mühendislerinin, her türünden çetelerin pençesinden nasıl kurtardıysak bu kirli senaryoyu da aynı şekilde bozacağız."

"SUÇ ÖRGÜTLERİ ZEHİRLİ YILAN GİBİDİR"

"En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. PKK'yı ve onun destekçilerini bile samimi ve açık bir dille kınamaktan kaçınanların çetelerle aynı yolda yürümeye başlamaları karşısında şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz."

"ESKİ TÜRKİYE HASTALIKLARINI HORTLATMA NOKTASINDA MESAFE ALAMAYACAKLAR"

"Biz demokrasiye, milli iradeye, hukuka, medeniyetimizin ve tarihimizin üzerimize yüklediği sorumluluklara uygun şekilde çalışmaya, mücadele etmeye, hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa vursunlar, eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir

Kaynak: Anadolu Ajansı

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