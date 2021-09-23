Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.