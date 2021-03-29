Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık.

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık.