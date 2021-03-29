Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık.
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık.
Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen