Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
19.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:20
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur