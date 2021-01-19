Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

19.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:20
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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