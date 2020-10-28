Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Büyükelçisini kabul etti

28.10.2020 17:40 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Annan'ın eşi, çocukları ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Erdoğan, Büyükelçi Annan'ın üç çocuğu ile bir müddet sohbet etti.

(Derya Yetim - Cem Geçim/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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