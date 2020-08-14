Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
14.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta şüpheli şahısların takibi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çetinkol'un ailesine taziye mesajı gönderdi.
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Kaynak: AA