Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta şüpheli şahısların takibi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çetinkol'un ailesine taziye mesajı gönderdi.

Kaynak: AA