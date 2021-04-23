CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldi.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Huber Köşkü'nde çocukları iftarda ağırladı. Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ikramlarda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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